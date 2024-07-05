Черные "дыры" Северной верфи

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, в 2023 г. ПАО "Северная верфь" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) понесло убытки по большинству финансовых показателей, несмотря на полную загрузку мощностей.
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