Бастрыкину доложат о деле хирурга, который мог калечить пациентов

СК Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклады, касающиеся расследования уголовных дел о хирургических вмешательствах врача частной клиники, которые повлекли ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии