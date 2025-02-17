Балкон не в счет, и отопление по-старому: изменения с 1 марта в начислении оплаты за коммунальные услуги Ольга БезродняяС 1 марта вступают в силу существенные изменения в порядке расчета коммунальных платежей, которые коснутся жильцов многих российских городов.