Письма мертвого человека: как киберпреступники атакуют российские компании

Мошенники атакуют российские компании с помощью данных, которые сотрудники выкладывают в соцсети. Так киберпреступникам проще находить жертв для рассылки сообщений с фишинговыми ссылками, рассказали в «Лаборатории Касперского».
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