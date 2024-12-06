Русским преподали урок: США объявили о санкциях против Китая. Пекин ответил — мало не покажется Как только США анонсировали ужесточение контроля за экспортом в Китай своих некоторых высокотехнологичных товаров, тот ответил моментально — тут же ввёл запрет на экспорт в США материалов для стратегических технологий.