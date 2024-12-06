Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 795 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Сорокин
    «Пассажирку не жалко, сама виновата. Зачем села к иноземцу в такси?» - спрашивает пассажир проезжающего автобуса.    ...«Они уже на таран...
  • lislis lissil
    по тексту- Сталинская Конституция- считается идеально написанной!аналогов такому тесту нет и быть не может !Это призн...Вернем сталинскую...
  • Игорь Максаков
    Опять козлина сраный ты достал тут всех своей ненавистью. Ты кто сам есть и какого отродья, рассказал бы кто твои дед...Вернем сталинскую...

Русским преподали урок: США объявили о санкциях против Китая. Пекин ответил — мало не покажется

Русским преподали урок: США объявили о санкциях против Китая. Пекин ответил — мало не покажется

Русским преподали урок: США объявили о санкциях против Китая. Пекин ответил — мало не покажется Как только США анонсировали ужесточение контроля за экспортом в Китай своих некоторых высокотехнологичных товаров, тот ответил моментально — тут же ввёл запрет на экспорт в США материалов для стратегических технологий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх