Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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NYT рассказала об обещании сирийской оппозиции в переговорах с США

NYT рассказала об обещании сирийской оппозиции в переговорах с США

Сирийская оппозиция передавала сообщения США через Турцию, что не намерена разрешать боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* действовать против официального Дамаска.

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