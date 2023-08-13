Тимофеев Николай В России произошло ужасное преступление, бандой отморозков был зверски избит инвалид без ноги а также разбита его машина.
Преступление без наказания
Комментарии
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Сергей Сарматов
Сумбурная, и бестолковая статья..
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8 час.
zoubova
Наказать со всей строгостью,безжалостно и сильно.Так,чтоб не повадно было даже думать на эту тему.Чтоб знали,что наказание не отвратимо.А пока посадить к ,, правильным,, щекам.Они разберутся.
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7 час.
NM
Nelya Muhametshina
Какой ужас! Их всех и тому подобных собрать до кучи в штрафбат. Пусть кровью доказывают как любить родину. Ничего отсижеваться в тюрьме
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1 мин.
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