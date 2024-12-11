Валютный рынок пытается найти равновесие

Курс юаня пока не может закрепиться ниже 13,5 руб., причем последние пару дней торги парой юань-рубль с поставкой "завтра" на Московской бирже проходят по одному и тому же сценарию - утренняя просадка, следствие продаж со стороны регулятора, во второй половине дня выкупается, правда, на не очень больших объемах.
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