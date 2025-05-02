Депутат Иванов возмутился подаренным Киркорову букетом за 1,5 миллиона: «На СВО!»

МОСКВА, 2 мая, ФедералПресс. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с критикой в адрес телеведущего Андрея Малахова, который подарил на день рождения певцу Филиппу Киркорову букет за 1,5 млн рублей.
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