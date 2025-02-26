В Иркутске перед 8 Марта проверили цветочные магазины

В преддверии праздников Россельхознадзор Иркутской области проверил цветочные магазины Иркутска на наличие карантинных вредителей, таких как западный цветочный трипс и табачная белокрылка, представляющих угрозу для сельского хозяйства и декоративного растениеводства.
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