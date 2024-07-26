Севгоризбирком провел обучение партий-участников выборов в Заксобрание Севастополя

В Севастопольской городской избирательной комиссии (СГИК) прошел семинар для уполномоченных представителей избирательных объединений политических партий, участвующих в выборах депутатов Законодательного собрания города Севастополя третьего созыва.
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