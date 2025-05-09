Люся Чеботина о романе с Киркоровым — все через постель

Певица в ужасе от осведомленности публики о ее личной жизни. «Унитазные зубы»: Люся Чеботина угодила в скандал из-за 2,5 миллионов рублей Соцсети28-летняя Люся Чеботина возмущена новой порцией слухов, которые разлетелись по Сети.