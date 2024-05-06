Электричество отключили в части Иркутска 6 мая 2024 года

6 мая в 14:03 произошло частичное отключение электроэнергии в Кировском районе Иркутска. Как сообщили в “Иркутской электросетевой компании”, это коснулось некоторых домов на улицах: Богдана Хмельницкого, Дзержинского, Киевская, Литвинова, Пионерский, Тимирязева, Урицкого.