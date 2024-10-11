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Царьград

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В день рождения Суровикина появилось особое фото генерала: "Сергей Владимирович на спецзадании"

В день рождения Суровикина появилось особое фото генерала: "Сергей Владимирович на спецзадании"

Одному из самых авторитетных российских военачальников - генералу армии Сергею Суровикину - исполняется 58 лет.

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