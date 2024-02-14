Весьма мощная среднебюджетная платформа, новый дизайн с подсветкой и пара камер по 50 Мп. Рассекречен Nothing Phone (2a)

В Сети появились спецификации смартфона Nothing Phone (2a), который анонсируют уже в начале марта. Согласно данным инсайдера Йогеша Брара (Yogesh Brar), новинка будет весьма производительной, потому как получит SoC Dimensity 7200 Ultra.
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