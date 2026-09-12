Anthropic выявила использование ИИ для военной разведки и разработки оружия

Компания Anthropic опубликовала доклад, в котором подробно рассказала о серии инцидентов, связанных с использованием искусственного интеллекта Claude организациями, связанными с Ираном и повстанцами хуситами, для военной разведки и разработки программного обеспечения для оружия и массового наблюдения.