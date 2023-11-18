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Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А для чего печать всякую подобную хрень? Модераторы? Вы что творите?Goldbergs Renewed...

Goosebumps Finale: Justin Long Talks Taking Inspiration From Tom Hanks and Absurdity of Bratt’s ‘Deal With the Devil’

Goosebumps Finale: Justin Long Talks Taking Inspiration From Tom Hanks and Absurdity of Bratt’s ‘Deal With the Devil’

The following contains spoilers from the Season 1 finale of Goosebumps… reader beware! With the ghost of Harold Biddle finally free from Nathan Bratt’s (Justin Long) body, the town of Port Lawrence at last had its happy ending, right? Wrong.

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