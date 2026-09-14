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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о СКА: «Один телеэксперт выделил Ларионова-младшего, сказав, что это один из самых талантливых центров. Это к вопросу о слабых людях, которые увидели одежду на голом короле»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался об игре СКА в начале сезона КХЛ . Петербургская команда набрала 8 очков в 5 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

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