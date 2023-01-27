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Роналду без трофея и без голов, Рыбакина и Соболенко в финале Australian Open, Украина может бойкотировать Олимпиаду, «Реал» выиграл дерби, Россию зовут на Азиатские игры и другие новости

1. Елена Рыбакина и Арина Соболенко вышли в финал Australian Open, обыграв Викторию Азаренко и Магду Линетт соответственно.

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