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Хорошо рыхлю грядки под озимый лук и вношу 3 удобрения: весной он всходит быстро и вырастает размером с кулак

Хорошо рыхлю грядки под озимый лук и вношу 3 удобрения: весной он всходит быстро и вырастает размером с кулак

Лук под зиму сажают, когда холодает. Однако грядки под посадку надо готовить заранее. Земля должна осесть, а внесенные минеральные удобрения – перейти в доступную форму.

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