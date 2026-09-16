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Франция выдвинула кинофильм "Минотавр" Андрея Звягинцева на "Оскар"

Франция выдвинула кинофильм "Минотавр" Андрея Звягинцева на "Оскар"

Кинолента выдвинута в категории "Лучший международный фильм", сообщил в среду, 16 сентября 2026 года, Национальный центр кино и анимации Франции (CNC).

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