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Правительство отозвало законопроект о продаже алкоголя на внутренних рейсах

Правительство отозвало законопроект о продаже алкоголя на внутренних рейсах

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Правительство России приняло решение отозвать из Госдумы законопроект, который разрешал розничную продажу алкогольной продукции в магазинах duty free и других торговых точках для пассажиров внутренних рейсов.

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