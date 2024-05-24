Нейросеть «Городовой» помогает охранять дворы и здания в Петербурге

Система в автоматическом режиме анализирует видеопоток с камер, установленных на восьми инспекционных автомобилях ГАТИ Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга с июня 2023 года применяет в работе комплекс нейросетевой видеоаналитики под названием «Городовой».
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