Назван максимальный размер прибавки к пенсии работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры после возобновления индексации их пенсий смогут получить прибавку до двух тысяч рублей, рассказала РИА «Новости» заведующая кафедрой публичного и частного права Дальневосточного института управления РАНХиГС Наталья Медведева.
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