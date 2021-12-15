Пашинян и Алиев заявили о приверженности реализации договорённостей по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров заверили председателя Евросовета Шарля Мишеля в своей приверженности реализации договоренностей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров заверили председателя Евросовета Шарля Мишеля в своей приверженности реализации договоренностей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России.
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