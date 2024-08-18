«Мальорка» – «Реал». Онллайн-трансляция начнется в 22:30

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ».
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