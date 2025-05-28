«Наша делегация готова предоставить меморандум»: Лавров заявил о втором раунде переговоров с Украиной Стамбуле 2 июня

Москва готова предоставить Киеву меморандум который излагает российскую позицию по всем аспектам надёжного преодоления первопричин украинского кризиса на втором раунде переговоров, которые пройдут 2 июня в Стамбуле.
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