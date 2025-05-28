RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 531 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Харькова
    Последнее танго Трампа и Маска!!!«Быстро и без лиш...
  • Vladimir Lioubimcev
    Только  в Арктике не хватало этой нечисти... Где Британия а где Арктика... ЧТО ОНИ ТАМ ЗАБЫЛИ?Telegraph: Британ...
  • Vladimir Lioubimcev
    9 Мая у нас не было парада,  отменили, но в центре города,на газоне, МЧСники разложили дроны, сбитые над нашим районо...В том числе в Мос...

«Наша делегация готова предоставить меморандум»: Лавров заявил о втором раунде переговоров с Украиной Стамбуле 2 июня

«Наша делегация готова предоставить меморандум»: Лавров заявил о втором раунде переговоров с Украиной Стамбуле 2 июня

Москва готова предоставить Киеву меморандум который излагает российскую позицию по всем аспектам надёжного преодоления первопричин украинского кризиса на втором раунде переговоров, которые пройдут 2 июня в Стамбуле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх