Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Крыму

Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в КрымуКак сообщает прокуратура республики, автобус двигался по маршруту «Саки- Симферополь» и столкнулся с грузовиком:«Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе села Укромное Симферопольского района.
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