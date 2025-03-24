Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Крыму

Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в КрымуКак сообщает прокуратура республики, автобус двигался по маршруту «Саки- Симферополь» и столкнулся с грузовиком:«Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе села Укромное Симферопольского района.