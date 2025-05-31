Оруэлловский Мордор: европейцы в ужасе от тоталитаризма Брюсселя

На прошлой неделе на одном мероприятии в Европарламенте его депутат задал мне вопрос, который я слышу довольно часто: "Джей Ди Вэнс ненавидит Европу?" Я полагаю, что он ненавидит не ту Европу, где в парижском ресторане "Рив Гош" подают телячью голову, где в миланском Соборе Рождества Девы Марии служат воскресную мессу, где в Швейцарии можно полюбоваться альпийским озерами, а в мюнхенской галерее "Старая пинакотека" — замечательными картинами.