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Царьград

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Джо Байден подвел итоги президентства и пожелал успехов Дональду Трампу

Джо Байден подвел итоги президентства и пожелал успехов Дональду Трампу

Уходящий президент США Джо Байден в прощальной речи подвел итоги своего правления, отметив укрепление НАТО, поддержку Украины и конкуренцию с Китаем.

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