В России предложили ввести отпуск из-за выгорания

В России необходимо ввести отпуск для людей с эмоциональным выгоранием. Такую идею предложил Минтруду директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов его слова приводит RT.
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