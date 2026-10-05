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Искусственный интеллект кардинально изменил трансграничную торговлю

Искусственный интеллект кардинально изменил трансграничную торговлю

Искусственный интеллект стремительно переходит из разряда концептуальных выставочных образцов в практический двигатель трансграничной торговли, перекраивая экономическую, промышленную и цифровую интеграцию между Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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