Россияне массово отменяют туры в Грузию после инцидент в Кахетии

После нападения на россиянку в Грузии туристы из РФ массово аннулируют поездки. Грузия лишается российских туристов? Неприятный инцидент в грузинской Кахетии, где была избита россиянка, вызвал волну возмущения среди российских туристов.
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