Врач объяснила, почему пользу кокосового масла переоценивают

Избыток таких жиров способен повышать уровень "плохого" холестерина в крови Кокосовое масло не стоит считать однозначно полезным продуктом для сердца, поскольку оно содержит большое количество насыщенных жиров.
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