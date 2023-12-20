«Барселона» – «Альмерия»: прямая трансляция матча Ла Лиги бесплатно онлайн в Казахстане 

«Барселона» в предыдущем туре чемпионата Испании не смогла победить «Валенсию» (1:1) и теперь отстаёт от лидирующей «Жироны» уже на 9 очков! Команда Хави не имеет права на ошибку в заключительном матче года с «Альмерией», трансляцию которого в прямом эфире покажет букмекерская компания FONBET.