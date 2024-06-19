Русская служба "Би-би-си" выяснила, кто стоит за атакой беспилотников на нефтебазу в Азове

Спасатели смогли локализовать пожар спустя больше суток, тушение продолжается.Атака на нефтебазу в Азове Ростовской области при помощи беспилотников была организована службой безопасности Украины (СБУ), к такому выводу пришли журналисты "Русской службы BBC", пообщавшись с несколькими источниками в силовых ведомствах Киева.