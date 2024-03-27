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Вечерний Новосибирск

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Львы, тигры и гепард кинулись за жителем Новосибирска с улицы Троллейная

Львы, тигры и гепард кинулись за жителем Новосибирска с улицы Троллейная

Прибывших по тревоге бойцов ГБР-81 продавцы попросили вывести на улицу неадекватного посетителя. Мужчина, явно находившийся в измененном состоянии сознания, кричал, что горит, требовал облить его водой, чтоб погасить огонь, а, не дождавшись, снял с себя куртку и стал топтать её ногами.

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