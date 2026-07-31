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Про участие СССР и России в международных судебных разбирательствах в рамках Международного Суда ООН

Настоящий материал носит сугубо информативный характер, отражает полярность мнений, складывающихся у автора при изучении рассматриваемого вопроса, и не преследует цели провести критический анализ на предмет соответствия действий упоминаемых в публикации государств нормам международного права.

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