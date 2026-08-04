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Наш потерянный мир

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ВСУ атаковали Горловку, поврежден детский сад

ВСУ атаковали Горловку, поврежден детский сад

ВСУ вновь атаковали Горловку, сообщает во вторник мэр города Иван Приходько. В сообщении уточняется, что ВСУ атаковали Никитовский район Горловки в среду, и в результате атаки ВСУ повреждения получил детский сад.

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