ВСУ атаковали Горловку, поврежден детский сад

ВСУ вновь атаковали Горловку, сообщает во вторник мэр города Иван Приходько. В сообщении уточняется, что ВСУ атаковали Никитовский район Горловки в среду, и в результате атаки ВСУ повреждения получил детский сад.
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