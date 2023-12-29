Спикер вологодского парламента Луценко рассказал об итогах последней в 2023 году сессии Заксобрания

ВОЛОГДА, 29 декабря, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что сразу несколько социально значимых законов приняли депутаты на последней в 2023 году сессии парламента.
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