Депутат Василькова заявила, что нацпроект в сфере химпромышленности укрепит суверенитет России

МОСКВА, 21 июня, ФедералПресс. Появление национального проекта «Новые материалы и химия» свидетельствует о стратегической значимости химического комплекса для укрепления суверенитета России, заявила член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Мария Василькова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии