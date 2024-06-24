Самые холодные дни июня уже близко — синоптики рассказали, к чему готовиться

Стал известен прогноз на последнюю неделю первого летнего месяца. Похолодание unsplash.comПогода не перестает преподносить россиянам сюрпризы в виде климатических аномалий, опровергать прогнозы и нарушать нормы.
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