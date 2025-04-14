«Играет мускулами»: Китай оценил заявления Путина о новых кораблях и подлодках - Россия станет мощнее

Заявление президента России Владимира Путина о масштабной модернизации русского военно-морского флота, сделанное во время стратегического совещания в Санкт-Петербурге, вызвало бурю обсуждения, особенно на Западе, где его восприняли как неожиданный и демонстративный акт силы.