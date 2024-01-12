Отставной генерал США призвал Украину активнее мобилизовывать женщин

На Украине предостаточно людей, которые могли бы служить в армии, в том числе женщин, но там не смогли провести эффективную кампанию по мобилизации и рекрутингу, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес 11 января в эфире YouTube-канала ProUA.