Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Будут ли бывшие российские «звезды» в Израиле воевать с ХАМАС

Будут ли бывшие российские «звезды» в Израиле воевать с ХАМАС

После начала 24 февраля 2022 года Россией специальной военной операции на Украине многие видные представители отечественного бизнеса и шоу-бизнеса обнаружили в себе еврейские корни и переехали в Израиль, чтобы быть подальше от войны, не желая иметь с ней и с «режимом Путина» ничего общего.

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