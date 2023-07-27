Замечание В.В. Путина: «Именно благодаря Советскому Союзу, позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии.
Русские слишком много дали Польше, настало время и забрать
Комментарии
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ИЗРАЭЛЬХЭНДС
смена жвачки
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11 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
что Польша дала Тухачевскому?
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10 час.
Александр Денисов
Да никак, а вот Виленский край, Даугавпилс(Двинск долгое время), та же Клайпеда(Мемель) вот эти "подарки" Сталина и России в разное время тем же литовцам. У них тоже можно спросить, куда делись те же евреи в 1941 году? А была бы соблюдена процедура передачи земель, от кого и кому, не было ли нарушений или смены государственности...
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2 час.
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