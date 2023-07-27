Русские слишком много дали Польше, настало время и забрать

Александр Денисов

Да никак, а вот Виленский край, Даугавпилс(Двинск долгое время), та же Клайпеда(Мемель) вот эти "подарки" Сталина и России в разное время тем же литовцам. У них тоже можно спросить, куда делись те же евреи в 1941 году? А была бы соблюдена процедура передачи земель, от кого и кому, не было ли нарушений или смены государственности...