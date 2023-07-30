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Русские из Одессы рассказали о местном «подполье»

Русские из Одессы рассказали о местном «подполье»

  У военкомов отбивают мобилизованных Одесса переживает непростые времена. По улицам в поисках «пушечного мяса» рыщут сотрудники военкоматов, украинская ПВО пытается сбивать ракеты прямо над жилыми домами, а прибрежные дома отдыха заселяют иностранными наемниками с поведением отморозков.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Мне лично по хрен как торгуют своими жизнями продажные  хохлы , но меня возмущает как уживаются там русские , которые выполняют роль туалетной бумаги  прислуживают обкуренным , облёванным и обосранным вонючим англо-саксам . А подполье должно было работать с 90-х и сейчас было бы мощной силой . Да и не слышали о Вас пока ничего
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21 час.
Борис Виленский
Что-то я не заметил там подполья. Одесситы, которые ненавидят власть бандеровцев, воюют на Донбассе. Остальные - ждуны.
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18 час.
Геннадий Ушаков
Он зеленый ему все прощают, по принципу чем бы дите не тешилось лишь бы не плакало. Хотя он плачет и гадит все больше и больше
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6 час.

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