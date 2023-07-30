Русские из Одессы рассказали о местном «подполье»

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Мне лично по хрен как торгуют своими жизнями продажные хохлы , но меня возмущает как уживаются там русские , которые выполняют роль туалетной бумаги прислуживают обкуренным , облёванным и обосранным вонючим англо-саксам . А подполье должно было работать с 90-х и сейчас было бы мощной силой . Да и не слышали о Вас пока ничего