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Закон, порядок, государство

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Более 5 тонн продовольствия доставлено на передовые позиции штурмовых групп операторами FPV-дронов подразделений МТО группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО

Более 5 тонн продовольствия доставлено на передовые позиции штурмовых групп операторами FPV-дронов подразделений МТО группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО

Каждые сутки операторы дронов тыловых служб производят несколько десятков вылетов на линию боевого соприкосновения для доставки индивидуальных рационов питания, запасов воды и иных материальных средств, необходимых для штурмовых подразделений.

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