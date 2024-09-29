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Крымская газета

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Эндокринолог рассказала, почему нация полнеет и какие гормоны нами управляют

Эндокринолог рассказала, почему нация полнеет и какие гормоны нами управляют

О том, почему нация полнеет и какие гормоны управляют нами, рассказала эндокринолог Елена Ишутина. ПОД УДАРОМ ВСЕ – Какие эндокринные заболевания в Крыму чаще всего встречаются? – Стабильно растёт распространённость сахарного диабета второго типа.

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