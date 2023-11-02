Хотели глубоко и красиво: Главком ВСУ Залужный признал - конфликт на Украине зашёл в тупик

Виталий Залужный заявил, что ВСУ рассчитывали за 4 месяца дойти до Крыма. Но не получилось.Командование ВСУ рассчитывало за четыре месяца объявленного в начале июня контрнаступления дойти до Крыма, повоевать там и вернуться на Украину.